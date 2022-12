Darmian sicuro del rinnovo con l’Inter! Incertezza per tre: gli scenari – TS

Non solo la questione Skriniar (vedi articolo), l’Inter è al lavoro su più fronti per la questione rinnovi. Secondo Tuttosport quasi certo il prolungamento di Darmian. Incertezza per tre elementi

RINNOVI – In casa Inter tengono banco le questione relative ai rinnovi. Secondo quanto riferito da Tuttosport, uno degli elementi della rosa che sicuramente firmeranno il prolungamento del contratto è Matteo Darmian. Resta l’incertezza, invece, per tre elementi: D’Ambrosio, Cordaz ed Handanovic. Lo questione riguardante lo sloveno, spiega il quotidiano, è la più spinosa: il capitano dell’Inter non sembra disposto a fare il secondo per un’altra stagione, dovrà quindi decidere se lasciare il club per provare un’altra esperienza altrove o lasciare il calcio ed entrare nello staff di Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – F.M