Skriniar, ultimatum dell’Inter per il rinnovo! PSG resta sullo sfondo – TS

L’Inter è alle prese con il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il club ha fissato una dead-line per il prolungamento. Sullo sfondo resta il PSG

ULTIMATUM – In casa Inter tiene banco la questione rinnovo di Milan Skriniar. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la trattativa fra le parti al momento vive una fase di stallo. Lo slovacco, che non ha gradito il comportamento della società in estate, non ha ancora dato risposta, in un senso o nell’altro, all’offerta messa sul tavolo dal club (6 milioni netti più bonus, ndr). Le parti si riaggiorneranno dopo l’Epifania con il club che ha fissato la dead-line nella settimana che porta alla sfida di Supercoppa, il 19 gennaio. In caso di fumata nera l’Inter non è intenzionata a cedere il calciatore a gennaio: scenario che però può cambiare se il PSG dovesse presentarsi con un’offerta da almeno 20 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini