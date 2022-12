Gagliardini, addio all’Inter scontato! Non l’unico a lasciare: le ultime – TS

Gagliardini è destinato a lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, il centrocampista non rinnoverà il contratto in scadenza con i nerazzurri. Non è l’unico elemento certo dell’addio

ADDIO – L’Inter programma già la prossima stagione. Secondo Tuttosport, alcuni elementi in scadenza di contratto lasceranno certamente il club. Uno degli addii scontati è quello di Gagliardini: il centrocampista saluterà certamente a fine stagione, sempre che non chieda la cessione nel mercato di gennaio. Certo anche l’addio di Dalbert: l’esterno brasiliano, reduce da un brutto infortunio, potrebbe lasciare già a gennaio.

Fonte: Tuttosport – F.M