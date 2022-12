Correa dimenticato da tutti ma non da Inzaghi: nel 2023 serve la svolta

Joaquin Correa è finito un po’ nell’ombra nell’ultimo periodo. Tra i passi in avanti di Lautaro Martinez in Qatar e il ritorno di Romelu Lukaku ad Appiano Gentile, il Tucu è un po’ sparito dai radar. Simone Inzaghi, però, punta anche su di lui per la risalita

SCOMPARSO – Parola esatta per descrivere la situazione mediatica di Joaquin Correa. L’attaccante dell’Inter sembra essere un po’ sparito dai radar dopo la notizia dell’addio alla Nazionale a causa di un infortunio, che non gli ha permesso di prendere parte alla rassegna iridata. El Tucu si sta allenando ad Appiano Gentile già da qualche giorno, per cercare recuperare dai problemi fisici e tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro non si è scordato del suo pupillo, e ha bisogno anche di lui per cercare la risalita in campionato. El Tucu è l’unico giocatore del reparto avanzato che ha il dribbling nelle proprie corde, caratteristica fondamentale per scardinare le difese più arcigne. La situazione in attacco alla ripresa sarà poi tutta da valutare. Inzaghi per il momento ha potuto lavorare solo con Edin Dzeko, data l’indisponibilità di Correa, di Lukaku e di Lautaro Martinez – impegnati in Qatar – . Tutti importanti per l’Inter anche chi al momento non compare nelle prime pagine dei giornali.