Inter, il countdown mondiale continua: 7, 6, 5, 4, 2… 1! Qatar 2022 senza picchi

Inter con un occhio in Italia dopo il rientro da Malta e uno in Qatar, dove i Mondiali 2022 non sono ancora terminati. Sono terminati, però, per cinque dei sette nerazzurri convocati inizialmente. E in attesa di semifinale e finali, finora non si può parlare di un bottino esaltante

INTERISTI MONDIALI – In principio erano sette convocati. Neanche il tempo di iniziare e sono diventati sei: Joaquin Correa saluta la Nazionale Argentina per infortunio prima della fase a gironi. Fase a gironi interrotta subito dopo il debutto da André Onana, che rompe con il Camerun e torna a casa prima dei compagni (poi eliminati, ndr). Da sei a cinque. Nel frattempo la fase a gironi non sorride per niente nemmeno a Romelu Lukaku, che è la principale delusione del Belgio e non solo per l’infortunio iniziale. Sono solo quattro i calciatori dell’Inter che accedono alla fase finale. Quella a eliminazione diretta, che va liscia agli ottavi ma non può essere altrettanto ai quarti. Lo scontro diretto nerazzurro fa fuori l’Olanda di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, il primo mai in campo nemmeno per un minuto e il secondo addirittura espulso a partita finita. Da quattro a due. Due che si scontreranno in semifinale, pertanto in finale ci sarà spazio solo per uno. Uno che domenica 18 dicembre proverà a coronare il sogno mondiale. L’altro, sconfitto, proverà ad accontentarsi del terzo posto simbolico nella finalina della vigilia.

L’articolo continua sotto il video del TG Inter-News, edizione di sabato 10 dicembre 2022.

Inter già finalista a Qatar 2022 ma testa al Napoli

ASPETTANDO LA FIN(AL)E – I due interisti rimasti in Qatar e pronti a sfidarsi sono Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, entrambi protagonisti nei quarti. E in semifinale la Croazia cercherà di ripetersi contro l’Argentina dopo aver eliminato il Brasile ai rigori e in rimonta. Il countdown nerazzurro non è altro che quello di Simone Inzaghi, che aspetta i nazionali ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione al completo. Non per le amichevoli da affrontare, bensì per la decisiva Inter-Napoli (vedi editoriale). Ai Mondiali in Qatar 2022 gli interisti non si stanno mettendo in mostra come potrebbero. Per il momento si segnalano un gol e due assist di Dumfries, più il rigore di Lautaro Martinez. Si aspettano le ultime tre partite in programma, ovvero la semifinale Argentina-Croazia e le due finali conseguenti. La spedizione qatariota per il momento non può dirsi positiva per l’Inter, che rischia di pagarne le conseguenze soprattutto dal punto di vista psicologico. Dai delusi Correa, Onana, Lukaku, de Vrij e Dumfries, in attesa di scoprire chi verserà lacrime in semifinale e chi finale, Inzaghi deve attendersi una reazione immediata non scontata. Contro il Napoli capolista serve la partita perfetta e potrebbe non bastare. E non è detto che i sette nazionali “protagonisti” in Qatar saranno della partita il 4 gennaio. Nel frattempo, il coutdown di Inzaghi continua: in attesa di picchi mondiali, l’Inter pensa al Napoli. Qatar 2022 è solo una parentesi obbligata da cui uscire limitando i danni.