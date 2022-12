FOTO – L’Inter si complimenta con la Croazia, la risposta della Nazionale a scacchi

L’Inter si è complimentata con la Croazia per il passaggio del turno. I nerazzurri hanno festeggiato soprattutto Marcelo Brozovic, che ancora una volta giocherà la semifinale di un torneo mondiale. La risposta della nazionale croata non si è fatta attendere

GRAZIE! – Così la Nazionale croata ha risposto all‘Inter su Twitter. I nerazzurri si erano complimentati con la nazionale slava dopo la vittoria contro il Brasile e il conseguente passaggio in semifinale della squadra di Brozovic. Tramite il proprio account ufficiale, la nazionale a scacchi ha risposto ai nerazzurri, ringraziandoli per i complimenti.

Ecco il tweet pubblicato dalla Nazionale croata sul proprio account Twitter.