Colpani nome nuovo per l’Inter. Come giocherebbe in nerazzurro?

Andrea Colpani entra nel mirino dell’Inter. Il centrocampista del Monza piace molto ai nerazzurri e sarebbe un innesto ideale per Inzaghi.

ENTRA IN LISTA – Andrea Colpani è sicuramente uno dei protagonisti di questo avvio di Serie A 2023/24. Il numero 28 del Monza ha già 4 gol all’attivo in questa stagione. Con cui ha già raggiunto la stessa produzione offensiva dell’anno scorso. È quindi l’attuale top scorer dei brianzoli, di cui è il leader tecnico e carismatico. E questo ottimo avvio di stagione ha fatto salire il suo nome nei taccuini di principali club italiani. Tra cui l’Inter, che sta monitorando le sue prestazioni con attenzione. Anche – e soprattutto – perché il suo profilo si sposa bene con il calcio dei nerazzurri.

PROFILO IN LINEA – Partiamo dalle informazioni di base. Colpani ha 24 anni (è nato l’11 maggio 1999) e un contratto con il Monza fino al 2028. Pertanto, complici le sue ottime prestazioni, il costo del suo cartellino potrebbe lievitare da qui a fine anno. L’Inter dovrebbe quindi far valere gli ottimi rapporti con la dirigenza brianzola, guidata da Adriano Galliani, per spuntare condizioni migliori. E il precedente con Carlos Augusto è un segnale positivo. Non preoccupa invece il tema dello stipendio: ad oggi, secondo il portale specializzato Capology, Colpani guadagna 170mila euro lordi a stagione. Ma, al netto della fattibilità economica dell’affare, ha più senso interrogarsi su come Colpani potrebbe trovare spazio in nerazzurro.

ALL’OMBRA DEL MAESTRO – Di base Colpani è un centrocampista, tuttavia la sua posizione in campo non è ben definita. Come si è visto anche nell’esordio stagionale tra Inter e Monza, il Flaco (184 cm per 70 kg) è in grado di coprire qualsiasi posizione e ruolo dal centrocampo in su. E la sua dote principale è quella di sapersi inserire benissimo negli spazi. Possibilmente partendo da destra nel 4-2-3-1 di Raffaele Palladino, rientrando così sul piede preferito, il sinistro. Facendo un po’ il contrario di quanto avviene già nell’Inter grazie a Henrikh Mkhitaryan. E lo si può vedere facilmente dalle heatmap della stagione in corso dei due giocatori.

Colpani all’Inter potrebbe quindi rappresentare un upgrade dell’armeno, vicino al rinnovo coi nerazzurri ma anche al tramonto della sua carriera (a gennaio compirà 35 anni). Al tempo stesso dovrebbe però lavorare per migliorare nella fase di copertura, assumendosi compiti che oggi al Monza non gli competono. Ulteriori confronti e paragoni sarebbero tuttavia prematuri e pretestuosi. Colpani è un giovane italiano che si sta affermando sempre più in Serie A, caratteristiche minime per finire nel radar dell’Inter. Che nei prossimi mesi continuerà a monitorarlo per valutare l’affondo decisivo in estate.