Colpani obiettivo dell’Inter! A gennaio si valuta anche il nuovo attaccante – SM

Considerato l’infortunio di Marko Arnautovic e i pochi attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi, non è escluso che a gennaio l’Inter possa intervenire sul mercato acquistando un nuovo attaccante. Colpani, secondo quanto riportato da Marco Barzaghi sul suo profilo YouTube, è un obiettivo per il futuro, ma non solo.

MERCATO INVERNALE – Marco Barzaghi ha parlato del mercato dell’Inter già per quanto riguarda gennaio, ma anche per il futuro, facendo riferimento al trequartista talentuoso del Monza. Ma non solo: «Taremi è un operazione che per i 10 milioni che chiede il Porto e quello che può dare la prossima stagione, è un obiettivo da tenere d’occhio. Ma l’Inter sta seguendo con attenzione anche Colpani! Che ha da poco segnato il suo quarto gol stagionale. È un centrocampista offensivo che sta vivendo una stagione importante al Monza, grande amico di Alessandro Bastoni».

Fonte: Marco Barzaghi – YouTube