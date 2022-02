Champions League, gli ottavi tornano a San Siro dopo una vittoria amara

Gli ottavi di finale della UEFA Champions League tornano finalmente a San Siro per i nerazzurri, dopo l’ultima gara giocata nel 2012. In quell’occasione arrivò la vittoria sull’Olympique Marsiglia, tuttavia non sufficiente a impedire l’eliminazione.

DIECI ANNI – Dal 2012 al 2022. Tanto hanno dovuto aspettare i tifosi dell’Inter per rivedere un ottavo di finale di UEFA Champions League a San Siro. L’ultima volta fu proprio dieci anni fa e sicuramente è un ricordo da dimenticare. Una vittoria, per 2-1, sull’Olympique Marsiglia. Che impedì però ai nerazzurri di proseguire in quell’edizione del massimo trofeo europeo, dopo l’1-0 incassato in Francia. Altri tempi, altre regole. Con le norme di oggi, infatti, la sfida si sarebbe protratta ai tempi supplementari, dal momento che non esiste più la famosa “regola” dei gol in trasferta. Dieci anni. Da Marsiglia, a Liverpool.

Inter, Champions League e ottavi di finale: inglesi una costante

ULTIMI FESTEGGIAMENTI – Per ritrovare una vittoria vera e propria a San Siro negli ottavi di finale di Champions League, bisogna andare indietro al leggendario 2010. Con in panchina José Mourinho, l’Inter ebbe la meglio su una delle favorite di quell’edizione: il Chelsea di Carlo Ancelotti. Un’altra inglese, come quest’anno. Proprio il Liverpool fu una delle squadre affrontate “di recente” in Europa, nello specifico nel 2008. Allora non ci fu storia, dopo il 2-0 dell’andata ad Anfield. Uno 0-1 firmato Fernando Torres che interruppe la strada dei nerazzurri agli ottavi di finale di quella stagione. La speranza è che mercoledì il risultato possa essere diverso. Difficile, ma sognare non costa nulla.