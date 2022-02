Udinese-Salernitana, dietrofront: si gioca! Indizio per Bologna-Inter

Cambia la decisione su Udinese-Salernitana: secondo quanto rivela Sky Sport, il ricorso dei campani è stato accolto. La sfida dunque si giocherà. Una notizia che dà anche un chiaro indizio sul ricorso dei nerazzurri per Bologna-Inter.

DIETROFRONT – Dopo aver deciso per la sconfitta a tavolino con anche un punto di penalizzazione per i campani, è arrivato il dietrofront su Udinese-Salernitana. La gara non si era giocata a fine dicembre e, inizialmente, era stata concessa la vittoria a tavolino ai bianconeri. Un fattore sfruttato anche dall’Inter come motivazione per il ricorso sul mancato 0-3 della gara contro il Bologna (vedi articolo). È appena arrivata però la comunicazione che la gara tra friulani e campani dovrà rigiocarsi, togliendo così di fatto ogni possibile speranza dei nerazzurri di vedersi assegnata la vittoria a tavolino contro gli emiliani.