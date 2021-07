Calhanoglu, primi assaggi di Inter. Obiettivi chiari per il centrocampista

Hakan Calhanoglu, ha avuto il suo primo assaggio del mondo Inter. Il calciatore ha già dimostrato voglia di vincere ed ha già segnato gli obiettivi, di squadra e personali, per la prossima stagione

OBIETTIVI – Hakan Calhanoglu, due giorni fa, ha avuto il suo primo impatto nel mondo Inter. Il centrocampista, ex Milan, si è calato nella nuova realtà nerazzurra ed ha già segnato gli obiettivi, personali e di squadra, per la prossima stagione. Il turco, infatti, nelle sue parole a DAZN, ha fatto trasparire la fiducia nella squadra e nell’ambiente. L’obiettivo dichiarato, per il centrocampista nerazzurro, è lo scudetto: una mentalità corretta per chi arriva nel club Campione d’Italia. Le aspettative sono alte e bisognerà mantenere l’asticella ad un altezza congrua per tutto il prosieguo della stagione.

IN CAMPO – Il turco, nelle idee di Inzaghi, agirà come una sorta di Luis Alberto a tinte nerazzurre. Le capacità balistiche di Calhanoglu, e la sua propensione all’assist, fanno del centrocampista un’arma letale negli ultimi 30 metri dell’area avversaria. Sarà, come sempre, il campo a parlare: ma gli obiettivi fissati e la dedizione con cui sta lavorando nei primi giorni di ritiro, sono un segnale estremamente positivo.