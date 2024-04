Calhanoglu-Milan, rancore no ma buona memoria sì: la frecciata!

Calhanoglu torna a parlare della possibilità che l’Inter possa diventare Campione d’Italia proprio contro il Milan, lunedì 22 aprile, ma prima bisogna battere il Cagliari. Il turco, ex rossonero, ha già specificato di non voler accendere il fuoco della sfida ma nello stesso tempo non risparmia una frecciata ai suoi ex compagni

CORRETTEZZA – Hakan Calhanoglu ha chiuso con il suo passato al Milan e ogni volta che ne parla dimostra grande maturità. Nonostante le continue provocazioni dei tifosi e i continui tentativi mediatici di farlo cadere nel tranello della polemica, lui si dimostra superiore ed è giusto così. Nessun senso di rivalsa e nessun rancore, ma una buona memoria sì. Il numero 20 interista, che ha messo nel mirino un record personale, naturalmente non nasconde che vincere lo scudetto proprio al derby sarebbe un’emozione particolare purché sia una festa corretta.

Calhanoglu, nessun rancore nei confronti del Milan ma non significa aver dimenticato

Eh sì, Calhanoglu non dimentica i festeggiamenti scudetto della sua ex squadra infarciti di mancanze di rispetto nei suoi confronti e non solo: «Spero sia una partita normale e che venga celebrata in maniera normale. So come è stato celebrato dal Milan in passato». Parole che fanno ben capire come il centrocampista nerazzurro abbia vissuto la vicenda, facendone comunque tesoro visti i risultati successivi, ovvero la Supercoppa italiana e l’Euroderby stravinto. Il 22 aprile potrebbe rivelarsi un derby storico, ma Calhanoglu preferisce stare calmo. E soprattutto non ribassarsi a certi livelli.