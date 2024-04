Sanchez scalpita: el campeon vuole il palcoscenico in Inter-Cagliari

Inter-Cagliari può diventare il palcoscenico di Alexis Sanchez. Il cileno è candidato a sostituire Lautaro Martinez tra i titolari. E potrebbe essere l’uomo giusto.

LEONE IN GABBIA – In casa Inter il leone si sente pronto a ruggire. E non ne fa particolare mistero. Nel mondo nerazzurro ormai ci si è abituati alle esternazioni di Alexis Sanchez. Uno che, per usare un eufemismo, ha una grande considerazione del proprio talento. Tanto che crede di poter fare sempre la differenza. E lo crede ancora oggì. Proprio per questo Inter-Cagliari potrebbe diventare il suo palcoscenico.

SOSTITUTO IDEALE – Nella sfida con gli isolani Inzaghi dovrà pensare a sostituire Lautaro Martinez. Il capitano infatti sarà assente forzatamente per squalifica. Quindi serve qualcuno che prenda il suo posto. Indossi i suoi panni, da leader. E chi meglio del campeon cileno? Lui sicuramente si sente il candidato ideale. Così per il tecnico assecondare la considerazione di Sanchez potrebbe essere la scelta più oculata.

SFRUTTARE IL MOMENTO – All’Inter serve la qualità di Alexis in campo. E sfruttarlo da titolare in un momento in cui è in forma, e quindi sente ancora di più di poter fare la differenza, può essere la scelta migliore. Sanchez ha già dimostrato in stagione di poter fare bene anche da subentrato. Ma da titolare si sente più responsabilizzato. E in questo momento ritiene anche di meritarlo. Cavalcare la sua onda emotiva può essere il modo migliore per ottenere il massimo. Per tutti.