Buchanan, minuti in campo in arrivo? Tutto dipende… dall’Inter!

Buchanan è l’oggetto misterioso di questa stagione dell’Inter. L’esterno canadese però, presto, potrebbe trovare minuti in campo: tutto dipende dal cammino delle prossime partite

ATTESA – Buchanan è diventato una sorta di calciatore culto fra i tifosi dell’Inter in attesa, dal suo arrivo nel mercato di gennaio, di vederlo in campo con continuità. I pochi sprazzi di nerazzurro concessi da Inzaghi hanno acceso la fantasia dei tifosi che hanno intravisto nel canadese ex Brugge un calciatore con talento ed attitudine soprattutto nel dribbling. La domanda però è sempre la stessa: quando scenderà in campo con continuità? La risposta è altrettanto semplice: tutto dipende dal cammino dell’Inter nelle prossime settimane.

CAMMINO – La priorità dell’Inter e di Inzaghi è quella di chiudere, al più presto, il discorso scudetto. Mancano 15 punti alla meta ed il tecnico, per non lasciare nulla al caso, fino a che non sarà raggiunto il traguardo lascerà giustamente più spazio ai titolari e ai calciatori che lo hanno portato la squadra alla vetta della classifica. Una volta chiuso il discorso scudetto ecco che il tecnico, presumibilmente, comincerà a dare più spazio a quei calciatori che si sono trovati a giocare meno in stagione, Buchanan incluso. Servirà ancora quindi un po’ di pazienza: le prossime settimane, oltre che la matematica dello scudetto, potrebbero regalare ai tifosi dell’Inter anche un Buchanan in campo con continuità.