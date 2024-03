Juventus, ma non era Marotta League? Clamoroso favore con la Lazio!

Per quasi tutta la durata del campionato, i tifosi dell’Inter hanno dovuto sopportare quelli della Juventus gridare alla ‘Marotta League’ per ogni episodio arbitrale, vero o presunto che fosse. Ma con la Lazio (e non solo) è arrivato un altro episodio a favore dei bianconeri. Seppur inutile.

FAVORITI – Ma la Serie A non era diventata la Marotta League? Eppure, vedendo le ultime partite, sembra proprio il contrario. Non solo con il pareggio dell’Inter contro il Napoli, nato da un calcio d’angolo inventato e con un rigore netto non concesso ai nerazzurri. Ma anche con la sconfitta della Juventus, in grado di non vincere neanche sul campo della Lazio, nonostante un clamoroso favore arbitrale che sta facendo discutere (ma non ababstanza) nelle ultime ore. Minuto 73: Bremer, senza interessarsi del pallone, si aggrappa alla maglia di Zaccagni dopo essere partito in ritardo e lo trattiene lungamente proprio a due passi dalla porta di Szczesny. Niente chiamata al VAR, niente fallo, nessuna segnalazione. Per fortuna della Lazio, arriva poi il gol di Marusic al 93′ a fare giustizia. Ma in casa Juventus (o meglio, fra i suoi tifosi) bisognerebbe pensarci due volte, prima di parlare di arbitri. E dell’Inter.