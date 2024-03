Gudmundsson sogno per l’Inter: numeri da goleador

Albert Gudmundsson è il grande sogno per l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione. L’attaccante islandese, nella sua prima stagione in Serie A, sta raccogliendo numeri da vero goleador.

DOPPIA CIFRA – Albert Gudmundsson è sicuramente una delle grandi rivelazioni di questo campionato. I suoi undici gol segnati fin qui sono un grande contributo alla salvezza ormai praticamente certa per il Genoa. L’attaccante islandese, grazie alle sue prestazioni, ha attirato su di sé l’interesse di diversi club. Uno su tutti proprio l’Inter, che lo ha individuato – insieme a Mehdi Taremi – come un rinforzo in attacco per la prossima, lunghissima, stagione. E non a caso. Gudmundsson ha infatti numeri da goleador, con ben undici reti segnate (di cui tre su rigore, una caratteristica da non sottovalutare in casa Inter visti i recenti avvenimenti). Due anche quelle segnate in due presenze di Coppa Italia. Senza dimenticare i quattro gol in due partite nei playoff per EURO 2024, che però, purtroppo per la sua Islanda, non sono bastati alla qualificazione. Insomma, un giocatore con tutte le carte in regola per indossare la maglia dell’Inter. Ma che non sarà facile da strappare al Genoa.