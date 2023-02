Bellanova ‘in punizione’ dopo Inter-Empoli? L’esterno sparito dalle rotazioni

Inzaghi ha mandato Bellanova in punizione? L’esterno dopo la disastrosa prestazione con l’Empoli è scomparso, non giocando nemmeno un minuto.

CAMBIAMENTO – Dove è finito Bellanova? Una domanda che in realtà non aveva senso porsi fino a pochi giorni fa. Nel corso della stagione infatti Inzaghi ha centellinato le presenze dell’esterno. Inter-Empoli però ha cambiato le cose. E quindi le scelte successive risultano curiose.

OCCASIONE SPRECATA – Nella sfida con l’Empoli Inzaghi infatti ha scelto di puntare su Bellanova. Con la squadra in dieci, il tecnico si è affidato all’ex Cagliari per dare una diversa connotazione tattica. Ignorando Dumfries. Quarantacinque minuti per l’esterno scuola Milan, il terzo minutaggio più alto in stagione. Purtroppo ottenendo in cambio una prestazione decisamente da dimenticare. Una scelta particolare, che non ha pagato. Ma dopo cosa è successo?

PUNIZIONE? – Dopo Inter-Empoli Bellanova è scomparso. I nerazzurri hanno giocato tre partite. Pure con scelte limitate sulla corsia di destra a causa della situazione di Skriniar. Eppure i suoi minuti sono stati zero. Come titolare a destra è stato rilanciato Dumfries. Ma non solo. Inter-Atalanta ha segnato un nuovo punto. Inzaghi infatti per sostituire l’olandese nei minuti finali ha mandato in campo D’Ambrosio. Nel suo vecchio ruolo di esterno destro. Una scelta che sembra un segnale. Con Bellanova come destinatario. Che il numero dodici sia in punizione?