Fabbian, altro premio: è lui l’MVP del mese di gennaio della Reggina

Giovanni Fabbian continua a vivere il suo periodo d’oro. In Serie B, alla Reggina, il giovane nerazzurro sta vivendo una stagione da sogno.

MVP – Giovanni Fabbian continua a stupire. Il centrocampista classe 2003 sta vivendo un’ottima stagione in Serie B alla Reggina. Ad allenarlo è poi Pippo Inzaghi, fratello di Simone, che forse lo sta preparando al prossimo anno. Questo mese Fabbian è stato premiato dal club granata come MVP di gennaio. Determinante la doppietta contro la Ternana, match finito 2-1, che gli è valso il primo posto tra i voti dei tifosi. Salgono così a 7 le reti segnate dal giovane nerazzurro in 21 gare da titolare. Un messaggio al suo mister, ma anche al fratello per la prossima stagione. Il ventenne potrebbe essere valutato nel ritiro estivo e magari convincere Simone Inzaghi a tenerlo in prima squadra.