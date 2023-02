Graziani: «Skriniar? Non ci vedo niente di male, a patto di una cosa»

Graziani non è così negativo nei confronti di Skriniar, ma indica una necessità da rispettare nel rapporto fra il difensore uscente e l’Inter. L’ex attaccante ne ha parlato a Radio Sportiva.

COME GESTIRLO? – Sulla vicenda Milan Skriniar l’opinione di Francesco Graziani è più lato giocatore: «Ci sono dei contratti che ti legano a una società per tot periodo. Se ci sono nelle condizioni si rinnovano strada facendo, altrimenti uno va a scadenza e non deve essere penalizzato. Se a un anno dalla scadenza un giocatore dice che vuole finire la sua esperienza lì deve impegnarsi al 100%: è il gioco delle parti. A volte ci sono giocatori che vorrebbero rimanere ma non gli rinnovano il contratto, altri che invece scelgono altre situazioni. Io qui non ci vedo niente di male, a patto che la professionalità del giocatore e della società Inter vadano di pari passo».