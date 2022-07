Bellanova è un talento tutto da costruire, ma con una dote spiccata

Per completare la batteria degli esterni l’Inter ha deciso di puntare su Raoul Bellanova. Un giovane che ha dimostrato una dote spiccata: il dribbling.

NUOVO ESTERNO – Raoul Bellanova a breve diventerà un nuovo giocatore dell’Inter. Un rinforzo sugli esterni numericamente necessario dopo l’addio di Perisic, malgrado non sia proprio il cambio diretto visto che è destro e gioca a destra. La società ha deciso di puntare su un talento giovane (classe 2000), a prezzo contenuto, da far crescere e sviluppare. Con però una dote già preponderante: il dribbling.

Bellanova è un esterno che riesce a coniugare fisicità e tecnica. Per questo in dribbling può risultare imprendibile o quasi. Per questo spesso diventa addirittura la sua prima risorsa. Se infatti il giovane deve crescere, e molto, nel gioco associativo, nella gestione del possesso e nei movimenti senza palla, con la palla al piede si trasforma in fretta in un trenino. Le statistiche di FBref lo confermano. Ecco la parte relativa al dribbling e alle azioni palla al piede:

Nei dribbling tentati, completati, nei giocatori superati e nella distanza coperta palla al piede Bellanova si dimostra già un giocatore di livello. E partendo da questo crea azioni pericolose nelal metà campo avversaria con buona continuità. Nella stagione a Cagliari ha mostrato in lungo e in largo queste doti. Verrebbe da dire che a giocare da solo è già forte. Ora bisogna costruirci attorno il resto.