Sconcerti: «Dybala attaccante puro. Ma Lautaro Martinez gli è superiore»

C’è da capire il futuro di Dybala ancora in bilico con l’Inter che stenta a chiudere. Sconcerti ha parlato della Joya dal punto di vista tecnico e tattico

PROBLEMA − Sconcerti nel suo editoriale su Calciomercato.com si concentra sulla questione relativa all’attaccante argentino: «Dybala o è un uomo che segna e gioca vicino alla porta, o è una risposta incompleta per chiunque. Non è un problema tecnico, solo di caratteristiche. Dybala deve avere il pallone ad altezza centravanti, spostarsi e cercare la porta. Quello sa fare bene. Anche nell’Inter gli attaccanti ci sono. Si vuole dare a Dybala qualità che per esempio sono di Mkhitaryan, giocatore più completo. Dybala ha il ruolo di Sanchez, forse Correa, non quello di Lautaro Martinez che come attaccante è superiore. Andrebbe bene nel Napoli, nel 3-4-2-1 della Roma, molto meno nelle altre squadre».