Bastoni regista aggiunto: in Cremonese-Inter il gioco passa dai suoi piedi

Alessandro Bastoni è uno dei protagonisti di Cremonese-Inter. Nella vittoria in trasferta il difensore serve una prova a trazione completamente offensiva.

RITORNO ALLE ORIGINI – In Cremonese-Inter si rivedono tante cose. In primis una vittoria in trasferta, che mancava dal 13 novembre scorso (3-2 in casa dell’Atalanta). E poi anche Alessandro Bastoni pienamente coinvolto nella manovra. Anzi, nella provincia natale, il numero 95 gioca da vero e proprio regista aggiunto. Superando tutti i compagni in un dato specifico.

SEMPRE IN AVANTI – Contro la Cremonese Bastoni è il giocatore dell’Inter che tocca più palloni in assoluto. Nei novanta minuti complessivi sono 118 i tocchi totali del difensore, come si vede dal report della Lega Serie A. Oltre 30 in più del secondo in classifica (Matteo Darmian con 85) e quasi 50 più del terzo (Hakan Calhanoglu con 72). Bastoni ha poi completato 80 passaggi, 24 dei quali nella trequarti avversaria. Inutile dire che anche qui è il primo tra i nerazzurri. Così come per i passaggi in avanti, 47 in totale. Dati che vengono corroborati dalla heatmap della sua gara (presa da Sofascore):

Bastoni ha giocato più a centrocampo che in difesa, letteralmente. Supportando Federico Dimarco e agendo da raccordo nella posizione di mezzala. Rivelandosi ancora una volta estremamente prezioso nella costruzione della manovra. Mettendo la sua visione di gioco e le sue straordinarie proprietà di calcio a servizio della squadra. E andando anche vicino al primo gol stagionale. Con 4 tiri totali, chiude la partita contro la Cremonese dietro solo a Lautaro Martinez e Edin Dzeko come pericolosità offensiva. Un’ottima prova per Bastoni, vero pilastro del pacchetto arretrato dell’Inter.