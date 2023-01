Inter, il vero retroscena sul futuro di Brozovic e Lukaku

Brozovic e Lukaku non sono più centrali nei piani dell’Inter. Non ora, almeno. Prima parte di stagione da dimenticare per gli ormai due ex titolarissimi della squadra nerazzurra. Troppe assenze in pochi mesi ed elevati costi di gestione fanno riflettere la società sul loro futuro

OCCHIO AL MERCATO ESTIVO – Quali saranno le strategie dell’Inter in vista degli ultimi giorni di calciomercato relativi alla sessione invernale? La sensazione è che il calciomercato dell’Inter non vedrà colpi importanti. E che i nerazzurri potrebbero valutare solamente il possibile sacrificio di Milan Skriniar di fronte a un’offerta immediata e irrinunciabile. Bloccato sul nascere, invece, l’addio di Robin Gosens. Il terzino tedesco, dopo una prima parte di stagione decisamente complicata, ha scelto di restare a Milano per mettersi in gioco. E per cercare di convincere Simone Inzaghi a puntare nuovamente su di lui. Stesso discorso per quel che riguarda Joaquin Correa. L’attaccante argentino, protagonista di una prima parte di stagione negativa e condizionata dai troppi infortuni, resterà all’Inter. Almeno fino al termine della stagione. Il suo futuro verrà rivalutato nel corso della prossima estate. Occhio, però, alle situazioni Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Il futuro del centrocampista croato e dell’attaccante belga potrebbero rivelare clamorosi colpi di scena. Colpi di scena inaspettati fino a pochissimi mesi fa.

Brozovic e Lukaku, l’Inter studia la rivoluzione

FUTURO IN BILICO PER DUE – Come confermato nel corso delle ultime settimane, e come riportato da alcune indiscrezioni di mercato, l’Inter sarebbe pronta ad aprire concretamente alla possibile cessione di Brozovic in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. I nerazzurri vorrebbero incassare circa 40-45 milioni di euro dall’addio del croato. Per poi valutare il possibile affondo su Franck Kessié. L’ex Milan, ai margini delle scelte di Xavi al Barcellona, sarebbe entusiasta di riaprire le porte al ritorno in Serie A. Punto interrogativo anche sul futuro di Lukaku. L’Inter, dopo i continui acciacchi fisici del centravanti belga, potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di non riscattare il giocatore dal Chelsea. Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe concentrare i nuovi investimenti su un profilo meno oneroso dal punto di vista contrattuale. E maggiormente “futuribile” in caso di successiva cessione. Dopo una prima parte di stagione trascorsa in infermeria, Lukaku dovrà cercare di convincere Inzaghi e la società nerazzurra a puntare ancora su di lui. Senza dubbi e punti interrogativi. Futuro in bilico e riflessioni in corso. L’ex Chelsea proverà a spingere il piede sull’acceleratore nel girone di ritorno per cercare di ribaltare immediatamente le gerarchie offensive nerazzurre. E le strategie per la prossima stagione. Sarà ancora l’Inter di Brozovic e Lukaku? O almeno di uno dei due nerazzurri?