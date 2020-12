Barella porta il testimone, gli altri inseguono: ecco quanto corre l’Inter

Photo 196750577

Nicolò Barella è il giocatore che corre di più nell’Inter. Ecco quanto corre la squadra di Antonio Conte in Serie A.

ZERO SORPRESE – L’intensità di Nicolò Barella non fa più notizia. Il numero 23 corre tanto, prende anche numerosi colpi, ma sembra non soffrire (davvero) mai. Tra i giocatori dell’Inter è quello che corre di più, con 11,038 km a partita. In Serie A è decimo tra i giocatori con almeno 1.000 minuti giocati. Rimanendo solo alla rosa nerazzurra, nominalmente il secondo maratoneta è Aleksandar Kolarov, che però ha solo 398 minuti nelle gambe. Seguono Milan Skriniar (10,614 km) e – ovviamente – Marcelo Brozovic (10,569 km). Dati che certificano come la squadra di Antonio Conte sia decisamente meno afasica di come viene descritta.

MARATONETI – Analizzando invece il dato aggregato (proveniente dalla Lega Serie A), l’Inter è la squadra che in assoluto corre di più. Con 112,068 km a partita, stacca di oltre un chilometro a partita il Napoli (110,958). Si conferma quindi come, nonostante un calo di condizione, i nerazzurri garantiscano corsa e intensità per tutta la gara. Un marchio di fabbrica delle squadre di Conte, che tuttavia ringrazia la sopraggiunta pausa, vista la fisiologica stanchezza che ora i giocatori avvertono dopo venti partite nel primo trimestre di stagione.