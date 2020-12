Ferri: “Tra Inter e Milan unica differenza il derby con 6 indisponibili! Conte…”

Riccardo Ferri

Ferri – ex difensore dell’Inter -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, analizza la situazione in classifica della squadra di Conte, rapportandola a quella del Milan capolista

SCONTRO DIRETTO – Per Riccardo Ferri il punto di differenza in classifica significa ben poco: «Giuste le parole di Antonio Conte sull’Inter che deve partire sempre per lottare per il titolo. La squadra nell’ultimo periodo è cambiata, non solo dal punto di vista tattico. L’Inter può dare ancora qualcosa in più di ciò che sta dando adesso. L’impressione è che in attacco possa colpire sempre. A volte si riesce a vincere in determinate situazioni anche senza essere bellissimi. Finora la differenza con il Milan è data dallo scontro diretto perso nel derby. E l’Inter l’ha giocato senza sei giocatori, indisponibili a causa del Coronavirus… Se può, l’Inter a gennaio rinforzerà sicuramente l’organico a disposizione». Questo il pensiero di Ferri dopo l’ultima giornata dell’anno solare 2020.