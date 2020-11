Barella brilla di luce propria: migliora anche il dato sui cartellini gialli

Condividi questo articolo

Photo 196750577

Lo scorso anno, dopo 7 partite in Serie A e tre di Champions League, Barella aveva già accumulato 4 cartellini gialli. Al momento è a quota 3 e Antonio Conte sta lavorando molto sulla sua gestione psicologica delle partite

STELLA – Il rendimento di Nicolò Barella sta crescendo partita dopo partita. Antonio Conte ha trovato il vero perno del suo centrocampo. Il classe ’97 ha registrato un’altra prestazione totale contro il Real Madrid, culminata con l’assist per il gol del momentaneo 2-1 di Lautaro Martinez. Il tecnico nerazzurro sta lavorando sui margini di miglioramento dell’ex Cagliari che ora appaiono davvero considerevoli.

TENUTA – Un aspetto su cui Conte ha certamente lavorato è la tenuta comportamentale di Barella nell’arco dei novanta minuti. Lo scorso anno, dopo 7 partite di campionato e tre di Champions League, Barella aveva già collezionato 4 cartellini gialli, restando in campo per 286′ in Serie A e 199′ in Europa. Quest’anno, invece, dopo sei partite di campionato e tre di Champions League, i cartellini sono 3, ma con quasi il doppio dei minuti giocati in campionato (402′) e 258′ nella massima competizione continentale. Un altro indizio che testimonia la crescita di un prospetto straordinario.

Fonte dati: Transfermarkt.it