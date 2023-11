Asllani, niente più doppia ombra: palcoscenico da prendersi

Lontano dalla doppia ombra composta da Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, in questa stagione Kristjan Asllani sta sempre più aumentando il suo minutaggio. Rendendosi utilissimo come vice del centrocampista turco, ma con l’obiettivo di diventare un punto fermo di questa Inter.

LIBERATO – Fino all’ultimo giorno di mercato, il futuro di Kristjan Asllani all’Inter è rimasto in bilico. Complice l’arrivo di Klaassen e la permanenza di Sensi, per l’albanese sembrava doversi prospettare una partenza in prestito, anche per aumentare il suo minutaggio. Rimasto in nerazzurro, invece, lentamente ha iniziato a prendersi sempre più spazio. Come nella sfida contro il Salisburgo, dove il suo ingresso in campo ha ridato vigore al centrocampo e a un Hakan Calhanoglu ammonito e non brillante come al solito. Liberato dalla presenza di Marcelo Brozovic, per Asllani è ora più facile poter trovare spazio sia a gara in corso, sia nelle rotazioni. Lui è il vero e proprio vice del turco come perno di centrocampo e questo sarà il suo ruolo in stagione. In attesa di mostrare sempre di più le sue capacità e i suoi mezzi che lo hanno portato così giovane a giocare nell’Inter. Una stagione, la scorsa, di ambientamento. Una stagione, questa, per mostrare il suo valore. E chissà, poi, cosa potrà portare il futuro.