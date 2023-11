Inter-Frosinone chiude un ciclo. Tre punti per una ripresa di fuoco

Domenica sera a San Siro andrà in scena Inter-Frosinone, gara che di fatto chiude un altro mini-ciclo di questa stagione, prima della terza sosta per le nazionali. Una serie di gare che ha visto i nerazzurri conquistare il primo posto in Serie A e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Prima di una ripresa di fuoco.

MINI-CICLO – Inter-Frosinone chiude una serie di gare iniziata con la trasferta contro il Torino al termine della scorsa sosta per le nazionali e che ha visto la bellezza di cinque vittorie su cinque, con primo posto in Serie A e qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Per chiudere al meglio, domenica a San Siro sarà necessario fare sei su sei, mantenere il primato e prepararsi per ciò che sta per arrivare. Già, perché dopo Inter-Frosinone i nerazzurri sono chiamati a una doppia trasferta di fuoco, da cui tanto passerà di questa prima parte di stagione. Ovvero le due gare contro Juventus e Napoli, intervallate dalla trasferta praticamente ininfluente di Lisbona contro il Benfica. Ecco, quindi, che i tre punti contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco assumono una grande importanza. Per chiudere un altro mini-ciclo nel migliore dei modi e “godersi” due settimane di tranquillità, prima del prossimo tour de force.