Sensi, il tempo scorre: all’Inter tocca una decisione importante

Sta per scadere il tempo di Stefano Sensi all’Inter che, protagonista di un precampionato di alto livello, da inizio stagione sta mostrando i soliti problemi già visti durante tutta la sua permanenza in nerazzurro. Ora per la società è il momento di prendere un’importante decisione.

PERMANENZA O MENO – 30 giugno 2024. Questa la data chiave per capire quello che sarà il futuro di Stefano Sensi all’Inter. Sul centrocampista, ormai, si è scritto tutto e il contrario di tutto. Ma la situazione è chiara: al momento il giocatore è praticamente fuori da ogni piano tecnico di Simone Inzaghi, che lo considera numericamente l’ultimo dei giocatori a disposizione per il centrocampo. Complici anche i problemi fisici che anche all’inizio di questa stagione hanno mostrato tutta la fragilità dell’ex Sassuolo. All’Inter ora tocca una decisione importante, ovvero sancire una volta per tutte il futuro di Sensi in squadra. La scadenza del suo contratto sta per arrivare, il che rende impossibile pensare a una cessione in prestito a gennaio. Figurarsi a titolo definitivo. Una soluzione potrebbe essere quella di prolungare per un altro anno, spalmando l’ingaggio e permettendo la ricerca di una squadra a cui cederlo senza perderlo a zero. Oppure lasciare che le cose svolgano il proprio corso. Una cosa è però praticamente sicura: la permanenza di Sensi all’Inter è ormai agli sgoccioli.