Acerbi e il suo riscatto con il popolo nerazzurro: da ‘nemico’ a jolly per l’Inter

Arrivato tra lo scetticismo generale alla fine della sessione estiva del mercato, Acerbi a suon di prestazioni positive sta facendo ricredere anche i suoi detrattori presenti tra i tifosi dell’Inter.

QUEL MALEDETTO SORRISO − Quando in estate l’Inter ha acquistato Francesco Acerbi dalla Lazio, in molti hanno storto il naso. Il motivo è da ricercare in quello sfortunato Lazio-Milan (vedi video) deciso da un suo errore. Da qui è poi scaturita una polemica tra il difensore italiano e la tifoseria nerazzurra, che si è protratta per mesi. Polemica nata non tanto dall’errore in sé ma dal gesto derivato da quell’errore. L’attuale numero 15 nerazzurro, infatti, subito dopo aver sbagliato l’intervento che ha portato al decisivo gol di Sandro Tonali, è stato inquadrato nell’atto di sorridere. Questo gesto ha poi mandato su tutte le furie i tifosi dell’Inter, i quali hanno subito accusato il difensore di aver commesso volontariamente l’errore. Sospetto nato semplicemente a causa del passato rossonero di Acerbi.

L’APPRODO IN NERAZZURRO – Verso la fine del mercato estivo l’Inter, in cerca di un difensore, decide di puntare su Acerbi. Il numero 15 nerazzurro è stato per anni uno dei fedelissimi di Simone Izaghi alla Lazio, che ha dato senza battere ciglio il suo benestare all’operazione in prestito. Al suo arrivo lo scetticismo e la rabbia dei tifosi si è subito trasformata in una contestazione nei confronti del neo acquisto nerazzurro. I tifosi, sottovalutando la professionalità e le capacità di Acerbi, hanno subito puntato il dito su quell’episodio incriminato senza concedere il beneficio del dubbio al difensore della Nazionale Italiana.

Le prime partite con l’Inter il riscatto sul campo di Acerbi

UN GRANDE PROFESSIONISTA – La bravura e la professionalità di Acerbi però sono emerse sin dai primi minuti giocati. La sua bravura è stata infatti quella di mettersi sin da subito a lavorare per il bene dell’Inter, utilizzando le critiche per impegnarsi ancora di più. I risultati sono stati sin da subito ottimi e anche i suoi detrattori hanno dovuto ricredersi, elogiando l’ottimo lavoro svolto fino a ora dell’ex Lazio.

UN JOLLY IN DIFESA – Acerbi si è dimostrato subito molto duttile potendo giocare sia da centrale al posto di Stefan de Vrij sia da laterale di sinistra al posto di Alessandro Bastoni (vedi focus). Un jolly che Inzaghi potrà sicuramente sfruttare per far rifiatare a turno l’olandese e il giovane difensore azzurro. Inoltre, la sua grande attenzione e la sua grande intelligenza tattica trasmettono grande sicurezza a tutto il reparto arretrato. Acerbi è sicuramente un valore aggiunto per la difesa nerazzurra, alla quale mancava una figura come lui.