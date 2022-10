De Laurentiis (Bari): «Inter in Coppa Italia? Un sogno, abbiamo le qualità»

Il Bari oggi giocherà contro il Parma al Tardini, chi vincerà sarà avversaria dell’Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia a gennaio. Il presidente De Laurentiis crede nella sua squadra

UN SOGNO − Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis non ha dubbi sulla possibilità di andare a giocare a Milano contro l’Inter: «Giocare a San Siro? Sarebbe un sogno, la squadra ha dimostrato di avere determinate qualità, vedremo cosa accadrà. Contro l’Ascoli è stato solo un incidente di percorso, ora ci aspettano altre partite importanti. La squadra è carica e sempre sul pezzo, Mignani è un allenatore schietto e che analizza in maniera precisa ogni situazione. Quanto ai tifosi sono contento per le presenze allo stadio, quella di sabato è stata la quarta gara più vista in Italia. Era questo quello che volevo fare qui e non vogliamo fermarci». Le sue parole riprese da Tutto calcio Puglia.