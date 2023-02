Acerbi, altra conferma in Inter-Atalanta: impatto anche giocando a sinistra

Inter-Atalanta ha visto nuovamente una prestazione solida di Acerbi. L’ex Lazio ha giocato sulla sinistra della difesa, dando apporto nelle due fasi.

INNESTO PREZIOSO – Più passano i mesi, più Acerbi si conferma un acquisto prezioso per l’Inter. L’ex Lazio è arrivato nello scetticismo generale, con l’aspettativa di giocare poco o nulla. Come il suo predecessore Ranocchia. Le cose invece sono andate molto diversamente. Fin da subito. E Inter-Atalanta ha visto un altro tassello di questa sorprendente storia.

RUOLO EXTRA – Inzaghi in Coppa Italia ha cercato un minimo di turnover. E per farlo ha spostato il suo numero 15 sulla sinistra della difesa. Con de Vrij rilanciato centrale e Gosens come esterno di fascia. Un ruolo che Acerbi ha già ricoperto in stagione, che risulta assai prezioso da quando Dimarco è stato spostato come esterno in modo fisso. E con l’Atalanta è arrivata una risposta di spessore dal campo sulla sua utilità.

NON SOLO DIFESA – Acerbi contro l’attacco più in forma della Serie A non si è limitato al compitino. A tenere la posizione per permettere a Gosens di attaccare, stando bloccato. Guardiamo le posizioni medie dell’Inter prese dal report della Lega Serie A:

Acerbi, il numero 15, si è staccato dalla linea difensiva. Fornendo supporto continuo alla fase offensiva, oltre alla copertura. Non a caso è terzo per chilometri percorsi, con 11,616. Cui aggiunge 55 tocchi, con 46 passaggi realizzati al 96% e 3 lanci lunghi. Una prestazione solida, da leader, con presenza nelle due fasi.