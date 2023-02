Pavard nei nomi valutati dall’Inter, il Bayern Monaco fissa il prezzo

Pavard è uno dei nomi indicati come possibili sostituti di Skriniar per l’Inter, quando lo slovacco andrà al PSG (vedi articolo). Sul difensore del Bayern Monaco dalla Germania Sport1 dà il prezzo richiesto dai bavaresi.

LA CIFRA – Benjamin Pavard lascerà molto probabilmente il Bayern Monaco a fine stagione. Il difensore francese ha un contratto fino al 30 giugno 2024 e nella prima parte aveva anche giocato spesso, ma ora è arrivato Joao Cancelo dal Manchester City. L’ex Inter è in prestito, con un diritto di riscatto fissato a settanta milioni: soldi che il Bayern Monaco vuole recuperare proprio cedendo Pavard. Sport1 fissa in trenta milioni il prezzo fatto per il difensore, richiesto non solo dall’Inter ma anche dal Barcellona.