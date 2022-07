Skriniar non chiede la cessione, il PSG deve salire. Inter chiara su un punto – CdS

Skriniar oggi tornerà ad Appiano Gentile (vedi articolo) ma il PSG resta una destinazione possibile. Il Corriere dello Sport non vede però il difensore pronto a forzare con l’Inter per una cessione e questo è un vantaggio.

NON SEPARATO IN CASA – Se Milan Skriniar dovesse lasciare l’Inter per il PSG sarebbe solo per un’offerta irrinunciabile. Il Corriere dello Sport fa notare come la società nerazzurra sia chiara su un punto: no a contropartite tecniche, l’ultima presentata da Parigi Abdou Diallo. Servirà solo una proposta cash, superiore a quella attuale da sessanta milioni più bonus. Ieri le parti si sono sentite al telefono, dopo il vertice – infruttuoso – a Milano di venerdì sera (vedi articolo). Per Skriniar l’Inter non fa particolari sconti: non scende sotto quota settanta-settantacinque milioni. Oggi non sono previste novità particolari, più probabile domani o martedì. Ma con un’altra certezza: Skriniar non chiederà la cessione all’Inter, e questo fa sì che il PSG sia costretto ad alzare l’offerta se vuole prenderlo.

Fonte: Corriere dello Sport – and. ram.