Handanovic e il rinnovo con l’Inter, stipendio ridotto ma ‘pari’ in bonus: le cifre – CdS

Per Handanovic ieri è arrivato il rinnovo di contratto, in una data particolare visto che era il decimo anniversario dal suo acquisto da parte dell’Inter (vedi articolo). Il Corriere dello Sport dà le cifre dell’accordo, con una particolarità.

TAGLIA SOLO IN PARTE – Samir Handanovic rimarrà il portiere e capitano dell’Inter fino almeno al 30 giugno 2023. Un accordo mai in discussione, ufficializzato ieri ma già definito da tempo, visto che per esempio Simone Inzaghi martedì nella conferenza stampa di inizio stagione aveva ribadito come lo sloveno sarebbe partito titolare. In attesa di gestire la concorrenza di André Onana, il portiere arrivato nel 2012 dall’Udinese ha firmato il rinnovo. Le cifre le dà il Corriere dello Sport: due milioni e mezzo netti più settecentomila euro di bonus legati alle presenze. Questi ultimi scatteranno a scaglioni in base a quante partite giocherà. Handanovic nel precedente contratto aveva tre milioni e due fissi, quindi dovesse ottenere tutti i bonus il suo stipendio rimarrebbe uguale.

Fonte: Corriere dello Sport – and. ram.