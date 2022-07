Sanchez, le uniche offerte per lasciare l’Inter arrivano da lontanissimo – SM

Sanchez non sembra intenzionato a lasciare l’Inter in tempi brevi per una destinazione qualsiasi. Come riportato da Sport Mediaset, il cileno punta i piedi in attesa di offerte migliori

(BUON)USCITA DIFFICILE – Per Alexis Sanchez (vedi focus) non basterà pagare la buoniuscita come fatto con il connazionale Arturo Vidal, adesso al Flamengo. Il numero 7 cileno dell’Inter aspetta un club che gli possa garantire di giocare in un torneo importante. Al momento, però, ha offerte solo dal Giappone e dagli Emirati Arabi. Ed entrambe le soluzioni non lo soddisfano. A riportarlo è Daniele Miceli, giornalista di Sport Mediaset, prima di fare anche il punto sulla situazione Paulo Dybala (vedi aggiornamento). Sanchez vuole continuare a essere protagonista in Europa.