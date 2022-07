Graziani: «Dybala credo abbia accordo con l’Inter. Via Dzeko e Sanchez»

Francesco Graziani, su Radio Sportiva, ha parlato di Dybala. Secondo l’ex giocatore, la Joya alla fine andrà all’Inter con i nerazzurri che si libereranno di Sanchez e Dzeko

AFFARE − Le parole di Graziani sul futuro di Dybala: «Chi prende Dybala fa un affare. È il calcio, è uno di quei pochi giocatori che quando prende la palla fa accadere qualcosa. Bisogna farlo giocare da trequartista e libero di impegni. Mi auguro che arrivi alla Roma. La mia impressione è però che alla fine vada all’Inter. Ci sono tre squadre, Inter, Roma e Napoli. Chi lo prende fa sicuramente un affare. L’Inter deve dare via Sanchez e molto probabilmente sta cercando una soluzione per Dzeko. In modo che alla fine rimarrebbero Lautaro, Correa, Lukaku e forse Dybala. Credo che siano già d’accordo con Dybala. L’uscita di Dzeko e Sanchez permetterebbe di far entrare l’argentino».