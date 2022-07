FOTO − Sanchez tenace: «Niente è reale se non credi in ciò che sei»

Sanchez sempre tenace in allenamento con l’Inter. L’attaccante cileno, in uscita dai nerazzurri, ha svolto lavoro ad Appiano Gentile insieme alla squadra. Solito temperamento da ‘leone’ per El Nino Maravilla

NON DEMORDE − Alexis Sanchez, dopo aver saltato Inter-Monaco, si è allenato ad Appiano Gentile con tutta la squadra. Simone Inzaghi ha fatto svolgere ai ragazzi una partitella in famiglia (vedi articolo). Sempre attivo su Instagram l’attaccante cileno che ha postato esprimendo la sua tenacia e il suo temperamento da ‘leone’: «Niente è reale se non credo in ciò che sei».

