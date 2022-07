Dybala aspetta l’Inter, anzi no: due versioni opposte ora, almeno una falsa

Dybala e l’Inter non sono mai stato così lontani. Fisicamente e soprattutto mediaticamente. L’attaccante argentino è ancora svincolato ma dagli ultimi aggiornamenti la sua prossima destinazione sarà sì in Italia ma non Milano. Una versione che in queste ore non viene condivisa da tutti, anzi…

FUTURO INCERTO – La notizia del giorno ha come protagonista José Mourinho per aver chiamato, in prima persona, Paulo Dybala (vedi video). Il tentativo dell’ex allenatore nerazzurro è quello di provare a portare l’ex numero 10 della Juventus nella Capitale. Rispetto alla netta chiusura di qualche settimana fa, l’ipotesi Roma si sta trasformando in un principio di trattativa tra le parti. A differenza del Napoli, la società giallorossa può offrire tutti i diritti di immagine a Dybala. Oltre a un ingaggio da primadonna giallorossa. Una parte fissa da almeno 4.5 milioni di euro netti a sfiorare i 5 più bonus per arrivare fino a 6. Nonostante ciò, Dybala non è convinto né della Roma né tantomeno dell’ipotesi Napoli. Pertanto – secondo la versione battuta anche da Sport Mediaset – continua ad aspettare l’Inter, anche se da Milano non si segnalano attaccanti in uscita in queste ore. Versione completamente opposta rispetto a quella dei colleghi di Sky Sport che, pur sottolineando come Dybala non sia convinto dalle due uniche proposte in Serie A, non considera in corsa né l’Inter né altre pretendenti. Nei prossimi giorni Dybala dovrà sciogliere i dubbi sul suo futuro. Continua a chiedere un ingaggio più alto delle offerte in arrivo (almeno 6 milioni con possibilità di arrivare a 7, ndr) ma ha davanti a se due scelte: se non sarà la Roma, ecco il Napoli. A questo punto non ci resta che aspettare: almeno una delle due versioni non si verificherà, manca poco per conoscere la verità sul futuro di Dybala…