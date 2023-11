Ritorno di fiamma fra l’Inter e Samardzic? Più probabile la destinazione Juventus secondo TuttoSport. Le ultime sulla vicenda di calciomercato legata al centrocampista dell’Udinese.

TRASCORSI – Lazar Samardzic continua a far parlare di sé in ottica mercato. Dopo la parentesi estiva che lo ha visto vicinissimo all’Inter, per la quale aveva anche superato le prove fisiche, per lui sembra pronto un nuovo capitolo. Dal bianconero dell’Udinese, il centrocampista potrebbe presto passare a quello della Juventus. Secondo TuttoSport, infatti, Samardzic starebbe aspettando proprio il club torinese, nel quale potrebbe trasferirsi già in inverno. Una trattativa, quella per il mercato di gennaio, non semplice ma che non sarebbe da escludere attraverso la formula di un prestito. L’Inter, però, non scompare del tutto dallo scenario. Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato di un ritorno di fiamma della dirigenza nerazzurra per il calciatore dell’Udinese. Tuttavia pare difficile che l’Inter possa accantonare del tutto quanto accaduto in estate, quando Samardzic era sul punto di firmare e il suo entourage ha puntato i piedi. Oltre ai trascorsi poco rassicurabili, si aggiunge il fatto che ora come il reparto di centrocampo dei nerazzurri è coperto. Lo stesso Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni dei giornalisti nella giornata di ieri, ha tentato di smentire un interesse nei riguardi di Samardzic. Diverso invece l’atteggiamento dell’Amministratore Delegato dell’Inter alle domande su Andrea Colpani.

Fonte: TuttoSport – Stefano Lanzo