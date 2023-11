Pruzzo: «Inter solida, sa quello che vuole. Atalanta non ancora top»

Pruzzo presenta la partita tra Atalanta e Inter, big match dell’undicesima giornata. L’ex giocatore dà più chance alla squadra di Inzaghi.

BIG MATCH − Roberto Pruzzo, su Radio Radio Mattino Sport e News, presenta la gara del Gewiss Stadium: «Campo difficile anche se l’Atalanta alterna grandi prestazioni ad altre meno buone, non ha raggiunto il top. Non credo che possa battere l’Inter, non ti dà l’idea di una sicurezza, è una squadra in evoluzione. L’Inter è molto solida, sa quello che vuole, non concede quasi niente, ha giocatori interscambiabili di grande esperienza. L’Atalanta deve fare ancora un saltino per entrare nelle prime quattro. I nerazzurri non ti prendono l’occhio, ma poi trovano delle soluzioni grazie ai giocatori che hanno».