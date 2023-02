Pavard, tentativo Inter ma senza esito: sfumato per un motivo

Pavard poteva realmente diventare un giocatore dell’Inter nelle ultime ore del mercato, situazione che avrebbe aperto all’addio immediato di Skriniar direzione PSG. Lo rivela Sport, che spiega perché il difensore francese ha detto no.

IN PARTENZA – Benjamin Pavard era nei nomi valutati dall’Inter per sostituire Milan Skriniar a fine mercato. Se n’è parlato anche in giornata, rinviando però il discorso a fine stagione (vedi articolo). Il difensore al Bayern Monaco non è più un punto fermo di Julian Nagelsmann, soprattutto dopo l’arrivo di Joao Cancelo dal Manchester City. Per questo Pavard può lasciare la Germania a giugno, anche se stando a Sport ha detto di no all’Inter. Il motivo è legato a una sua volontà di andare al Barcellona, del quale è diventato il primo obiettivo. Pavard in Spagna non è però certo: dipende dal prezzo che chiederà il Bayern Monaco (è in scadenza al 30 giugno 2024) e dallo stipendio.

Fonte: sport.es – L. Miguelsanz