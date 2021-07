Nainggolan non va nella tournée USA? Inter rassegnata, sarà Cagliari – SM

L’Inter partirà giovedì alla volta degli Stati Uniti, con la tournée a rischio ma che dovrà essere onorata anche per motivi finanziari (vedi articolo). Secondo “Sport Mediaset” Nainggolan potrebbe non partire: il suo futuro sarà al Cagliari, come Dalbert.

USCITA SCONTATA – Radja Nainggolan è vicino al ritorno al Cagliari. Il belga, secondo “Sport Mediaset”, non dovrebbe partire giovedì per la tournée negli Stati Uniti. Un segnale che, se confermato, non farà altro che anticipare il suo trasferimento in Sardegna. L’Inter è ormai rassegnata a fare minusvalenza, dopo l’acquisto del 2018, e come successo con Joao Mario rescinderà il contratto. Questo permetterà però un risparmio di otto milioni e mezzo di euro lordi sull’ingaggio. Oltre a Nainggolan la stessa situazione potrebbe avvenire con Arturo Vidal.

Fonte: Sport Mediaset