Nandez conviene rispetto a Bellerin per l’Inter: libera due ingaggi – Sky

Nandez e Bellerin sono i due nomi principali per questi ultimi giorni di mercato sull’Inter. Secondo Fabrizio Romano, nel corso dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, l’uruguayano è favorito anche perché col Cagliari si possono usare contropartite.

OPERAZIONE DOPPIA – Fabrizio Romano avvicina un doppio colpo: «Per quanto riguarda l’esterno di destra ne potranno arrivare due, l’Inter sta pensando alla possibilità di acquistare due esterni. L’idea Alex Telles dal Manchester United non è semplice, ma l’Inter ci sta provando. A destra Héctor Bellerin, prestito con diritto di riscatto ma l’Arsenal non ha dato l’OK a questa formula. Parliamo di un giocatore con ingaggio certamente più alto rispetto a Nahitan Nandez del Cagliari. Non propriamente un esterno, ma ha fatto anche quello, può entrare in un’operazione più ampia con Radja Nainggolan e Dalbert Henrique, che è già fatto in prestito (vedi articolo). Potrebbe convenire, in questo senso, all’Inter anche per liberare due ingaggi pesanti».