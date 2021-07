Nandez-Inter strada spianata: le cifre del contratto. Possibili 4 contropartite – SI

Nandez si avvicina all’Inter, che per portarlo a Milano è disposta a mandare a Cagliari più di un esubero. Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, fa il punto sulla maxi operazione progettata dalle due società

VIAVAI – Strada spianata per Nahitan Nandez, la cui situazione in direzione Inter si è consolidata negli ultimi tre-quattro giorni. Accordo totale tra il centrocampista uruguayano e la società nerazzurra: contratto quadriennale da 3 milioni di euro più mezzo milione bonus per lui. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, l’Inter ha scelto Nandez come esterno destro del 3-5-2 di Simone Inzaghi, quindi come sostituto di Achraf Hakimi, per il momento. Ma il classe ’95 uruguayano può giocare anche in mezzo al campo. Il tutto in attesa di novità per il prestito di Hector Bellerin (Arsenal) o di un altro profilo gradito a destra. Nelle ultime ore Nandez ha rifiutato le proposte della Premier League per andare all’Inter. Manca ancora la quadratura con il Cagliari sulle cifre rispetto alla clausola da 36 milioni, ma a favore dell’operazione ci sono gli eccellenti rapporti tra le due società. Nella trattativa possono rientrare diverse contropartite: Dalbert è già andato (vedi articolo), Radja Nainggolan sta per andare e Andrea Pinamonti è possibile. E può entrare nello scambio anche un’altra contropartita tecnica.