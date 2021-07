Dalbert dall’Inter al Cagliari, ancora non in ritiro. Ma nessun contrattempo

Dalbert si sarebbe dovuto aggregare oggi al ritiro del Cagliari, ma ciò non è avvenuto. Il difensore ha concluso l’operazione prima ancora di giocare Lugano-Inter: l’affare non è comunque in discussione.

NESSUN PROBLEMA – Dalbert Henrique doveva essere oggi in ritiro col Cagliari, a Peio. Non è avvenuto: il difensore non ha ancora fatto conoscenza con Leonardo Semplici e i suoi compagni. Per lui però non ci sono né contrattempi né tantomeno problemi: si unirà al gruppo dei sardi a breve (domani, salvo sorprese). Stando a quanto risulta alla redazione di Inter-News.it è tutto fatto con l’Inter: visite mediche svolte sabato, prima di giocare Lugano-Inter (di fatto col “permesso” della sua prossima destinazione). Per Dalbert sarà prestito con diritto di riscatto, a sette milioni di euro.