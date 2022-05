Mkhitaryan, l’Inter attende risposta. Ma la Roma non molla: le ultime – TS

Henrikh Mkhitaryan farà presto conoscere la decisione sul suo futuro. Secondo Tuttosport, l’Inter attende una risposta dall’armeno. Intanto la Roma non molla

OFFERTA – Henrikh Mkhitaryan è uno degli obiettivi per il centrocampo dell’Inter. I nerazzurri hanno individuato nell’armeno la pedina ideale per il centrocampo, utile per far rifiatare Calhanoglu senza perdere qualità. Il club nerazzurro ha offerto all’armeno un biennale da 3,5 milioni + 2 di bonus alla firma. Il club nerazzurro adesso attende la risposta dell’armeno. Contrariamente a quanto afferma il Corriere dello Sport (vedi articolo), secondo Tuttosport esistono ancora margini perché l’affare non vada in porto: la Roma, infatti, non si sente tagliata fuori e spera che il centrocampista possa rimanere alla corte di Mourinho.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini