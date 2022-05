Dybala, una risposta all’Inter dopo l’Argentina. Roma c’è, ma resta un nodo – CdS

Dybala dal ritiro della nazionale Argentina monitora la situazione e sta valutando le possibili destinazioni. L’Inter c’è e la Roma non molla, ma per i giallorossi ci sono delle difficoltà.

INTER E NON SOLO – Paulo Dybala dopo gli impegni con l’Argentina prenderà una decisione riguardo il suo futuro. Mercoledì Beppe Marotta ha avuto il primo confronto diretto con uno dei suoi rappresentanti. Il club nerazzurro ha comunicato l’intenzione di spingersi oltre i semplici discorsi soltanto quando avrà ceduto alcune e, dunque, alleggerito il monte ingaggi (Vidal, Sanchez). L’offerta per il contratto si aggira intorno ai 7 milioni netti complessivi tra base fissa (5,5) e bonus (2). L’attaccante non ha ancora dato risposta, e attenzione alla pista Roma. I giallorossi dopo la vittoria della UEFA Europa Conference League vogliono regalarsi un colpo importante, da mettere a disposizione a José Mourinho in vista della prossima stagione. Ma le difficoltà di arrivare all’ex Juventus, per i giallorossi, non mancano. La richiesta di Dybala è di raggiungere uno stipendio da circa sette milioni di euro netti a stagione, quanto percepiva in bianconero. La Roma non può permettersi di arrivare a una cifra simile, né creare una differenza così ampia tra l’eventuale stipendio dell’attaccante e il resto della rosa (basti pensare che il più pagato è Abraham con 5 milioni).

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi

