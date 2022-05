Prestiti Inter, il resoconto: esplosione per Pinamonti, quattro a quota 7 gol

Molti giocatori di proprietà dell’Inter hanno trascorso la stagione 2021/22 in prestito. Tracciamo un resoconto delle loro prestazioni, riassumendo i numeri stagionali. Numeri in cui spicca Pinamonti, autore di 13 gol con l’Empoli.

IN BELLA MOSTRA – La stagione 2021/22 è stata in chiaroscuro per diversi giocatori di proprietà dell’Inter in prestito presso altre squadre. Ma partiamo da quelli che hanno chiuso l’anno positivamente. Per numeri – e non solo, il migliore è sicuramente Andrea Pinamonti, autore di 13 gol con la maglia dell’Empoli (tra cui uno proprio contro i nerazzurri). L’attaccante 1999 chiude così la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, con la speranza di tornare a vestire la maglia dell’Inter. Seguendo il numero di gol, si trovano ben quattro giocatori a quota 7 reti. Innanzitutto Sebastiano Esposito e Darian Males, entrambi in prestito al Basilea: ai 7 gol si aggiungono 9 assist per l’attaccante italiano e 8 per il centrocampista svizzero. Seguono poi Gaetano Pio Oristanio, 7 gol nella corsa alla promozione in Eredivisie del Volendam (assieme a Filip Stankovic). Chiude poi Samuele Mulattieri, 7 gol tra Serie B e Coppa Italia con il Crotone. Peccato però che i 6 gol in campionato arrivano tutti nelle prime otto gare.

ANNO BUTTATO – Dall’altro lato della medaglia vi sono poi giocatori in prestito che non tornerebbero all’Inter con un bagaglio di esperienza migliorato. È ad esempio il caso di Eddie Salcedo: a La Spezia gioca la miseria di 516 minuti, siglando sì 2 reti ma nell’unica presenza in Primavera (nella sconfitta per 2-6 col Cesena). Ancor meno di lui ha giocato Edoardo Vergani, più che riserva nell’attacco della Salernitana: per lui appena 7 presenze per un totale di 163 minuti giocati. Stagione poi indecifrabile anche per Tybo Persyn, che tra Club Brugge e Westerlo mette insieme 6 presenze e 2 reti.

Prestiti Inter: tutti i numeri stagionali

STEFANO SENSI (C) – Sampdoria: 11 presenze, 69′ di media in campo, 1 gol, 1 giallo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa: 16 presenze, 75′ di media, 3 gialli

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari: 31 presenze, 74′ di media, 2 assist, 9 gialli

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli: 37 presenze, 79′ di media, 13 gol, 2 assist, 4 gialli

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia: 13 presenze, 40′ di media, 2 gol, 1 giallo

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana: 7 presenze, 23′ di media, 1 giallo

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica: 29 presenze, 48′ di media, 2 assist, 3 gialli

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea: 34 presenze, 58′ di media, 7 gol, 9 assist, 2 gialli, 1 rosso

DARIAN MALES (C) – Basilea: 44 presenze, 45′ di media, 7 gol, 8 assist, 2 gialli

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest: 30 presenze, 68′ di media, 6 gialli

MARTIN SATRIANO (A) – Brest: 16 presenze, 62′ di media, 4 gol, 5 gialli

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone: 29 presenze, 69′ di media, 7 gol, 1 giallo

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza: 41 presenze, 90′ di media, 42 gol subiti, 15 clean sheet

LORENZO PIROLA (D) – Monza: 13 presenze, 53′ di media

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam: 35 presenze, 61′ di media, 7 gol, 1 assist, 1 giallo

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam: 29 presenze, 87′ di media, 39 gol subiti, 8 clean sheet, 1 giallo, 1 rosso

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre: 16 presenze, 56′ di media, 2 gol, 2 assist

TIBO PERSYN (C) – Club Brugge: 2 presenze, 41′ di media, 1 gol / KVC Westerlo: 4 presenze, 24′ di media, 1 gol