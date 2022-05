Mkhitaryan ha detto sì all’Inter, mancano solo le visite mediche: le ultime – CdS

Mkhitaryan, secondo quanto riportato questa mattina sul Corriere dello Sport, ha deciso di traferirsi all’Inter. Mancano dunque solo le visite mediche.

ALTRO COLPO – L’Inter dopo aver ingaggiato praticamente André Onana, ha il sì anche di Henrikh Mkhitaryan per trasferirsi a Milano. Il calciatore ha scelto l’Inter rifiutando così il rinnovo con la Roma. Per l’ufficialità si attendono solo le visite mediche, ma secondo il quotidiano romano questo accadrà solo non appena le sue condizioni saranno migliorate dopo l’infortunio rimediato contro il Feyenoord. Il calciatore firmerà un biennale da 3,6 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.